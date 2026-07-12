Una multitud copó la Plaza 1° de Mayo y celebró en Paraná el pase de Argentina a las semifinales del Mundial

Una multitud se concentró en la Plaza 1° de Mayo tras el triunfo de la Selección.

Banderas, bombos, bocinazos y una marea de camisetas albicelestes marcaron el festejo que se extendió hasta la madrugada de este domingo en el centro de Paraná. La Selección derrotó 3 a 1 a Suiza y enfrentará a Inglaterra en semifinales.

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a desatar una fiesta popular en Paraná. Apenas el árbitro marcó el final del triunfo por 3 a 1 sobre Suiza, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la Plaza 1° de Mayo para celebrar un nuevo paso del equipo de Lionel Scaloni rumbo al sueño de un nuevo título.

Con camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y bocinas que hicieron sentir el festejo en distintos puntos de la ciudad, familias, grupos de amigos y jóvenes se reunieron frente a la Catedral para compartir una celebración que se prolongó durante las primeras horas de este domingo.

Como ocurrió tras las anteriores victorias de la Selección, la plaza volvió a convertirse en el principal punto de encuentro de los hinchas paranaenses. Los cánticos en apoyo al conjunto nacional se mezclaron con aplausos, abrazos y los tradicionales "dale campeón", mientras una larga caravana de vehículos recorría las calles céntricas haciendo sonar sus bocinas.

La alegría se desató luego de que Argentina venciera a Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen. El combinado nacional buscará ahora un lugar en la final cuando enfrente este miércoles a Inglaterra en una de las semifinales del Mundial.

La expectativa de los hinchas crece partido a partido y Paraná volvió a demostrar que cada triunfo de la Selección se vive en las calles. Con el pase a semifinales asegurado, la cuenta regresiva ya comenzó para un nuevo encuentro que mantiene intacto el sueño de volver a conquistar la Copa del Mundo, por la revancha, por el Diego y la última de Leo.