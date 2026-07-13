Nico Occhiato retomó el dialogo con Flor Peña: “Nos debiamos una charla"

Luego del escándalo que generó la fake news que Florencia Peña dijo sobre el padre de Lionel Messi en El show del verano y que terminó con el enfrentamiento de la actriz con el creador de Luzu, Nico Occhiato, ahora las figuras habrían retomado la conversación para evitar llevar la situación a una demanda legal.

La actriz habría sido desvinculada inmediatamente después de su error durante la transmisión en vivo y sufrió una cancelación masiva en redes sociales, tanto de sus detractores como de los fanáticos del astro del fútbol.

A la vez, se habló de una demanda por daños y perjuicios en la que Peña reclamaría a Luzu un total de 750 millones de pesos, para cubrir su contrato y los arreglos comerciales que mantenía.

Sin embargo, una versión que fue creciendo en los últimos días indica que la actriz y el empresario estarían en conversaciones para reincorporarla en el streaming y que acompañe a Marley una vez que este vuelva de Estados Unidos.

En diálogo con Intrusos, Occhiato hizo referencia a los rumores de “negociaciones”, sin negar ni afirmar la información: “No sé si llamarlo negociaciones. Charlé con ella la semana pasada. Hablamos re bien, en re buenos términos. Me quedo con eso”.

Sin decir mucho, el streamer catalogó la charla como “una buena conversación” que prefiere mantener en el ámbito privado: “Fue una charla personal. Estaba mi socia y ella. Solos los tres. Charlamos un montón y estuvo buena”.

A su vez, se negó a hacer declaraciones sobre la vuelta de Florencia Peña al streaming: “Fue una buena charla que nos debíamos y me quedo con eso”, respondió con cautela.

Los rumores de una reconciliación laboral se dispararon luego de que Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando —representante de la actriz—, mencionara que los protagonistas del escándalo habrían resuelto sus diferencias para evitar una situación legal.

Fuente: Noticias Argentinas.