La Asociación de Actores se refirió al “argumento medieval” de Fantino, tras el ataque a Tomás Fonzi

La Asociación Argentina de Actores mostró su indignación luego de que el presentador Alejandro Fantino, en su cercanía con el gobierno libertario, le indicara al actor Tomás Fonzi que se dedique “a cortar el pasto”, luego de que el intérprete se refiriera al desmantelamiento de recursos relacionados con el entorno artístico.

Días atrás, el artista no dejó pasar el conflicto que atraviesa la cultura nacional en un canal opositor: “La intervención y el desmantelamiento del INCAA paralizaron gran parte del cine argentino. Cuando empecé, había ficción durante todo el día. Estaban las novelas del mediodía, las de la tarde, las juveniles, las comedias nocturnas, los unitarios. Era un volumen de trabajo enorme; hoy ese escenario prácticamente desapareció”.

Luego de aquel descargo, el entrevistador levantó el guante en su canal de streaming, al que frecuenta el presidente Javier Milei, y tildó al intérprete de "actor kuka por antonomasia" por haber revelado su consideración en contra de la gestión oficialista.

En tanto, Fantino continuó: “Por ahí, si tenés el carnet de conducir podés agarrar un Uber, Tomás. Podés laburar en Uber, cortar el pasto, hacer un curso de electricidad o de reparación de lavarropas. Claro, papá. Es más importante generar otras cosas que a que ustedes actúen. Actuá de chofer de Uber. ¿Está mal?”.

Por su parte, la organización de intérpretes sentó su postura a través de las redes sociales, sobre “las irritantes palabras de un ex periodista deportivo, devenido en ideólogo libertario, dirigidas a nuestro compañero y afiliado Tomás Fonzi, donde respondió con el epíteto de ‘kuka’ y lo mandó a ‘hacer Uber’ o ‘aprender a arreglar lavarropas’”.

La Asociación de Actores contextualizó: “Ante la objetiva descripción de la crisis brutal de desocupación que vive el gremio, y tantos otros trabajadores y trabajadoras, -los dichos de Fantino- parecen transparentar los objetivos finales de la ‘guerra cultural’ emprendida por el gobierno: destruir una tradición cultural argentina, gloriosa, potente, generadora de trabajo, de poder de reflexión y de felicidad”.

“El que actores como el nombrado, igual que lo han hecho muchos otros que no deberán, por su posición en la profesión, apelar a otros trabajos para sobrevivir, salgan a denunciar una situación que afecta a todo el colectivo, pero especialmente a los más vulnerables, habla de una solidaridad y valentía que nos enorgullece”, continuó el escrito.

Asimismo, consideraron un argumento antiguo y conservador a las menciones: “El que los sectores más retrógrados de la sociedad nos manden a ‘hacer algo serio’, retomen el medieval argumento de que el del actor no es un trabajo, no hace más que reafirmar nuestra convicción acerca de en qué tipo de sociedad queremos vivir y por qué valores luchar”.

“Trabajo, cultura, justicia social, derechos laborales y democracia: los mismos por los que la AAAA fue fundada hace 108 años”, cerró el escrito.

Fuente: Noticias Argentinas.