La canción sobre Argentina e Inglaterra que se volvió viral: "Nunca imaginé esta trascendencia"

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la canción "100 años de perdón", del payador santafesino Pedro Saubidet, se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. El tema, interpretado junto a su hija Pauli, acumula millones de reproducciones y se instaló entre los contenidos más compartidos en la previa del encuentro.

Saubidet contó que la repercusión superó ampliamente sus expectativas. "Nunca me imaginé que iba a tomar la trascendencia que tomó", afirmó en Cadena 3 de Rosario, al referirse al alcance que tuvo la canción, cuya frase "Quiero volver a robarle a un ladrón" fue una de las más replicadas por los usuarios.

El artista explicó que la composición nació incluso antes del inicio de la Copa del Mundo. "La canción la empecé a hacer antes del Mundial, era como una expresión de deseo de jugar contra Inglaterra", señaló.

También reveló que el crecimiento de la publicación lo tomó por sorpresa. "Ayer llegó a 10 millones de reproducciones. No estoy acostumbrado a manejar una situación así", expresó. Según contó, recibió numerosos mensajes de argentinos que viven en el exterior y que manifestaron su emoción al escuchar la canción.

Sobre la participación de su hija, Saubidet comentó que también vive el momento con tranquilidad. "Ella tampoco toma mucha dimensión de lo que pasó", dijo entre risas.

La canción, inspirada musicalmente en "Astros"", de Ciro y Los Persas, fue presentada en los últimos días como un homenaje a la Selección argentina y al histórico enfrentamiento con Inglaterra, y rápidamente se transformó en uno de los temas más difundidos por los hinchas en la antesala de la semifinal.

Fuente: Cadena 3 Rosario.