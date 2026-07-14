Se suspendió el show de Bandana en Paraná y crece el conflicto con la productora

La presentación prevista para el 18 de septiembre en la capital entrerriana fue cancelada en medio de un enfrentamiento entre el grupo pop y la productora ShowMax. Mientras la empresa habla de una suspensión unilateral y anticipa acciones legales, las integrantes de Bandana aseguran que existió un incumplimiento contractual y piden que se garantice la devolución de las entradas.

Los seguidores de Bandana en Paraná recibieron una noticia inesperada: el recital que el grupo tenía previsto ofrecer el 18 de septiembre en la capital entrerriana fue suspendido. La cancelación forma parte de una serie de fechas que también incluían presentaciones en Santa Rosa y Bahía Blanca, y desató una fuerte polémica entre las artistas y la productora ShowMax, con acusaciones cruzadas y un conflicto que ya transita por la vía judicial.

La suspensión del espectáculo generó incertidumbre entre quienes ya habían adquirido sus entradas y esperaban el regreso de la emblemática banda pop, que este año celebra los 25 años de su formación con una gira nacional.

Desde ShowMax, empresa responsable de la organización de esos conciertos, difundieron un comunicado en el que atribuyeron la decisión a una "cancelación unilateral por parte del artista". Además, informaron que iniciarán acciones legales y sostuvieron que la medida ocasionó perjuicios tanto a la productora como al público.

La empresa también deslizó que la determinación podría estar relacionada con la baja convocatoria registrada en algunas plazas de la gira, aunque aclaró que no recibió una explicación formal por parte del grupo sobre los motivos de la suspensión.

La respuesta de Bandana

Horas después, Bandana difundió un comunicado oficial en sus redes sociales en el que rechazó esa versión y aseguró que nunca anunció la cancelación de los shows.

Según explicaron las integrantes, la situación se originó por un incumplimiento contractual cuya resolución quedó en manos de la Justicia.

"Lamentamos profundamente la situación generada (...) y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas", expresaron.

También señalaron que su principal preocupación es el público y reclamaron que la producción informe "a la mayor brevedad" el procedimiento para la devolución de las entradas y garantice el reintegro total del dinero abonado.

En otro mensaje publicado en sus redes sociales, la banda hizo referencia además a la coincidencia de una de las fechas de la gira con un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Allí indicó que la producción había decidido suspender esos espectáculos y comunicó que quienes compraron entradas podían solicitar el reintegro mediante el correo electrónico informado por la organización.

Mientras el conflicto entre Bandana y la productora continúa en el plano judicial, los fanáticos entrerrianos aguardan definiciones sobre una posible reprogramación o el procedimiento definitivo para la devolución de las entradas.