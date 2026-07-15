La Fan Zone vuelve a reunir a los hinchas para la semifinal de Argentina

La Fan Zone convoca desde las 10 para la previa de la Selecciòn Argentina.

La pasión mundialista volverá a sentirse este miércoles en Paraná con una nueva convocatoria de la Fan Zone, en inmediaciones del shopping La Paz, un espacio al aire libre donde los hinchas podrán seguir en pantalla gigante el partido de la Selección Argentina por las semifinales del Mundial 2026.

La cita será desde las 10, en la esquina de Chile y Bavio, donde está instalada la pantalla gigante para vivir el encuentro junto a otros simpatizantes de la Scaloneta.

Además de la transmisión del partido, habrá food trucks con propuestas gastronómicas para acompañar la jornada y generar un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y todos aquellos que quieran compartir la emoción de una nueva presentación del seleccionado nacional.

Con entrada libre y gratuita, la convocatoria busca volver a reunir a los hinchas en la calle para alentar a la Argentina en un nuevo desafío rumbo a la final del Mundial 2026.