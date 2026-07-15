Las cábalas no se tocan: una multitud volvió a alentar a la Selección en la Fan Zone de Paraná

Las cábalas no se tocan. Y si durante todo el Mundial la Fan Zone de Paraná fue el lugar elegido para acompañar a la Selección Argentina, este miércoles volvió a repetirse la escena. Una multitud de hinchas se reunió en el espacio instalado en inmediaciones del shopping La Paz para seguir en pantalla gigante la semifinal del Mundial 2026, reafirmando un ritual que ya forma parte de la competencia.

Cientos de personas se acercaron desde la mañana a la esquina de Chile y Bavio para vivir de manera colectiva un nuevo partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Con camisetas albicelestes, banderas, bombos y canciones, la calle volvió a convertirse en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades.

Como en las convocatorias anteriores, el espacio ofreció una pantalla gigante para seguir el encuentro y un sector de food trucks con distintas propuestas gastronómicas, lo que permitió que el público permaneciera durante toda la jornada compartiendo la expectativa y la emoción de un partido decisivo.

La convocatoria volvió a confirmar el éxito de la iniciativa, que durante el Mundial logró instalarse como uno de los principales espacios de reunión de los hinchas en la ciudad. Más allá del resultado deportivo, la experiencia de ver los partidos en comunidad terminó por consolidarse como una tradición entre los paranaenses.

Y como las cábalas se respetan, la historia tendrá un nuevo capítulo. El próximo domingo a las 16, cuando la Selección dispute la final del Mundial 2026 con España, la Fan Zone volverá a recibir a los hinchas que quieran acompañar, una vez más, al conjunto argentino en pantalla gigante.