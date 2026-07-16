Confirmaron el procesamiento del empresario teatral Aldo Funes por la causa de abuso sexual agravado

El procesamiento del empresario teatral Aldo Funes fue ratificado en el marco de la causa por abuso sexual contra una joven que, al momento del hecho, tenía 15 años; luego de que se ratificó la decisión judicial que había sido apelada.

Según el documento judicial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Funes como presunto autor de tres hechos de abuso sexual agravado con acceso carnal, mediante violencia, amenazas y en un contexto de abuso coactivo e intimidatorio derivado de una relación de dependencia, al rechazar los recursos presentados por su defensa.

La resolución también ratificó el procesamiento de Sandra Verónica Carpena, madre de la víctima, como presunta partícipe necesaria de los hechos y mantuvo el embargo de diez millones de pesos dispuesto sobre los bienes del empresario. Asimismo, desestimó el planteo de la querella para que ambos imputados fueran procesados con prisión preventiva y confirmó los montos fijados en concepto de embargo.

Al analizar los recursos, los camaristas sostuvieron que los agravios planteados por las defensas "no logran conmover los fundamentos de la resolución apelada" y consideraron que el procesamiento se encuentra respaldado por las pruebas reunidas durante la investigación.

En ese sentido, valoraron especialmente el testimonio de la denunciante, al que calificaron como "claro y contundente", además de las conversaciones incorporadas al expediente, que —según indicaron— evidencian tanto la existencia de un acuerdo económico como episodios atribuidos a Funes en perjuicio de la víctima. También señalaron que esos intercambios permitieron inferir que Carpena conocía lo ocurrido.

Respecto del pedido de prisión preventiva formulado por la querella, el tribunal entendió que no se verifican riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación que justifiquen una medida de esa naturaleza, al considerar que ambos imputados permanecen a derecho y que la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante resulta suficiente en esta etapa del proceso.

La progenitora habría instado a la menor a “concurrir a encuentros” con el productor a sabiendas de que tendrían “relaciones sexuales no consentidas” y, en consecuencia, “permitió que Funes concretara los abusos e impidió que cesaran”, a pesar de la obligación de cuidado que tenía respecto de la víctima por ser ésta su hija menor de edad.

Fuente: Noticias Argentinas.