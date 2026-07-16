Liam Gallagher felicitó a Argentina y estallaron las redes

Liam Gallagher volvió a demostrar el cariño que siente por Argentina tras la victoria de la Selección de Lionel Messi. Luego del triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial, el músico británico felicitó al conjunto de Lionel Scaloni a través de sus redes sociales y destacó el desempeño del campeón.

Días antes del encuentro, cuando se confirmó el cruce entre Argentina e Inglaterra, el ex Oasis había manifestado su apoyo al seleccionado de su país. En ese momento, incluso comentó que lamentaría una eventual eliminación de la Albiceleste en un Mundial.

Sin embargo, una vez consumada la derrota inglesa, dejó de lado cualquier rivalidad deportiva y reconoció el mérito del equipo argentino. El conjunto británico, en tanto, deberá disputar el partido por el tercer puesto frente a Francia.

A través de su cuenta de X, Gallagher escribió: "Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!". El mensaje se viralizó rápidamente, superó el millón de visualizaciones y fue recibido con entusiasmo por los fanáticos argentinos, que destacaron el gesto del cantante.

De fanáticos del Manchester City al apoyo a la Selección: el vínculo de los Gallagher con el fútbol

Los hermanos Gallagher, nacidos en Manchester, son reconocidos por su fanatismo por el Manchester City, club al que siguen desde la infancia. A lo largo de los años participaron en documentales vinculados al equipo, suelen asistir a sus partidos y varias de sus canciones forman parte de la banda sonora habitual del Etihad Stadium.

Ese vínculo con el fútbol también se reflejó durante la Copa del Mundo. Liam Gallagher se mostró muy activo en redes sociales apoyando a Inglaterra, protagonizó cruces con la banda mexicana Maná y compartió distintos pronósticos. Pese a su respaldo al seleccionado inglés, tras el encuentro volvió a expresar su respeto y afecto por Argentina y sus hinchas.