La final del Mundial 2026 tendrá un histórico show de entretiempo con estrellas internacionales

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio en el estadio New York New Jersey, no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. Por primera vez, la FIFA incorporará un show de medio tiempo inspirado en el tradicional espectáculo del Super Bowl, con una producción de gran escala y la participación de reconocidos artistas internacionales.

El encuentro comenzará a las 16 (hora argentina), mientras que el espectáculo está previsto para el entretiempo, alrededor de las 16.50. Aunque el show tendrá una duración de 11 minutos, el descanso se extenderá hasta casi media hora para permitir el montaje y desmontaje del escenario.

La propuesta artística estará bajo la curaduría de Chris Martin, líder de Coldplay, y contará con las actuaciones de Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Coldplay, Plaza Sésamo y Los Muppets.

También formará parte del espectáculo el reconocido PS22 Chorus, un coro integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island, que compartirá escenario con Coldplay. La producción estará a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted.

Además del despliegue artístico, el show tendrá un objetivo solidario: recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa que busca reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol de niños y niñas de todo el mundo.

Ceremonia de clausura antes del partido

La jornada comenzará mucho antes del pitazo inicial. Desde las 14.30 (hora argentina), es decir, 90 minutos antes de la final, se desarrollará la ceremonia de clausura del Mundial 2026, que reunirá a destacadas figuras de la música y el entretenimiento.

El espectáculo contará con las presentaciones de Post Malone, Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams.

Como parte de la ceremonia, Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno de Estados Unidos. Además, se espera la participación de un artista argentino para entonar el Himno Nacional, aunque la FIFA aún no confirmó oficialmente quién será el elegido.

Tanto la final entre Argentina y España como los espectáculos previos y el show del entretiempo podrán seguirse en vivo por TyC Sports, DGO y DSports.

Fuente: Clarín.