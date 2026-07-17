¡Madonna es de la Scaloneta! El inesperado guiño a la Selección argentina que es furor

El video fue creado con IA por un artista argentino, Tutanka.

La locura por la Selección argentina tras sellar su pase a la gran final del Mundial 2026 no tiene límites, y ahora sumó a una fanática de lujo de manera totalmente inesperada.

En las últimas horas, la mismísima Madonna sorprendió a sus más de 20 millones de seguidores al compartir un desopilante video que involucra a Lionel Messi, Lionel Scaloni, Claudio "Chiqui" Tapia y el plantel albiceleste completo, que se viralizó rápidamente, según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas.

El increíble clip, generado con inteligencia artificial, muestra a las máximas figuras del equipo campeón del mundo bailando de manera sincronizada al ritmo de “Danceteria”, el nuevo y pegadizo sencillo de la reina del pop. La repercusión fue inmediata y se viralizó pocas horas después del agónico triunfo argentino por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo.

El video muestra a los principales protagonistas de la selección argentina bailando al ritmo de “Danceteria”, el nuevo sencillo de Madonna.

Creado mediante inteligencia artificial, el clip recrea una divertida coreografía con Messi, Scaloni, Tapia y otros integrantes del seleccionado, combinando humor, música y fútbol en una producción que rápidamente captó la atención de usuarios de todo el mundo.

El creador es un artista argentino

La pieza fue realizada por Tutanka, un artista argentino que mantiene el anonimato y publica sus trabajos en la cuenta @nosoytutanka.

Desde 2016 desarrolla contenidos que mezclan inteligencia artificial, cultura pop, deporte y actualidad. Además de su presencia en redes sociales, varias de sus obras también pueden verse en espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires.

El video ya superó el millón de reproducciones, acumula más de 34.000 "Me gusta" y miles de comentarios y compartidos, consolidándose como uno de los contenidos virales de la previa de la final del Mundial.

La repercusión internacional del video refleja el impacto que genera la campaña de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Mientras el equipo de Lionel Scaloni se prepara para disputar una nueva final, la pasión por la Albiceleste también se expresa fuera de la cancha, con producciones virales que cruzan el deporte, la música y las redes sociales, y que incluso lograron captar la atención de una de las artistas más influyentes del planeta.

Fuente: Noticias Argentinas.