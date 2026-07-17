Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían en el aniversario en que Argentina salió campeón del mundo

Después de varios rumores, la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul habrían elegido la esperada fecha para celebrar su casamiento. La misma estaría vinculada a una fecha importante para ambos y promete ser la boda del año.

Según la información que difundieron en LAM a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el evento tendría lugar el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con el cuarto aniversario de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Entre los detalles que trascendieron a la prensa, se supo que el lugar elegido para la boda es el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un salón que fue protagonista en bodas como la de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y de Jorge Lanatta y Elba Marcovecchio.

En principio, la fecha estipulada habría sido el 26 de diciembre, pero finalmente decidieron mover la fecha para coincidir con el evento futbolístico.

Se espera que sea el evento del año por la cantidad de invitados famosos que planean asistir a la boda: desde influencers, futbolistas de alto nivel, hasta estrellas de la música.

Fuente: Noticias Argentinas.