Tomás Dente demandará a Fer Dente por inventar acusaciones de abuso: “Es demoníaco"

Tras una pública interna familiar, el presentador Tomás Dente confirmó que llevará a la Justicia al actor Fernando Dente, a quien desconoció como su hermano, por haber inventado acusaciones por violencia sexual en su contra.

A través de un descargo, el periodista desmintió la versión de un supuesto abuso intrafamiliar y apuntó contra su hermano por ser ambiguo en sus declaraciones y dar a entender que los rumores son ciertos.

Lo voy a demandar porque esto tiene un límite. El protagonista de esta historia soy yo y lo voy a demandar. Estaba cansado de escuchar que se decía que yo había esparcido ese rumor. No miento, no pongo cara de nene bueno ni empiezo a inventar cosas", aseguró.

"No voy a permitir que un pendejo irreverente, al que le dimos todo, salga en televisión a decir que yo lo toqué. Quería cruzarlo al aire directamente para que explique, que dé detalles de lo que acaba de decir, porque si no respondés, estás abriendo la puerta a un montón de especulaciones. Yo jamás en mi vida toqué a un hermano. ¿Estamos todos locos? ¿Hay un pecado más grande que le puedan adjudicar a una persona?", expresó con enojo.

"No es mi hermano, es un mentiroso y miente en todo. Se hace el pelotud* desviando las respuestas, como lo hizo él. ¿Estamos todos locos? Ni siquiera me cambiaba delante de él por una cuestión de respeto. ¿Qué carajo dice?", continuó en su descargo.

Para Tomás, esta enemistad que cargan desde hace años llegó a su límite: "Nos podemos pelear, decir de todo, te puedo putear, pero esto no, chicos. No voy a soportar que caiga sobre mi persona una ambigüedad de una persona que lo único que hace es construir narrativas falaces. Siempre hace lo mismo: pone cara de buenito y te clava la estaca por detrás. Me las va a pagar y se lo va a tener que explicar a un juez".

Según su relato, los problemas familiares comenzaron desde pequeños: "Desde chico me daba cuenta de que era oscuro, que era soberbio, que no era como nosotros, que se creía más que el resto, que era un engreído, que nos miraba desde arriba".

En la misma línea, volvió a ratificar que se presentará en la Justicia y que irá hasta las últimas consecuencias: "Ahora sí me va a conocer este pendejo, porque no voy a parar. ¿Cómo va a decir lo que dijo? Jamás en mi vida se me pasó por la cabeza tocar a un hermano".

Por último, cerró el descargo con una contundente frase dirigida a su medio hermano: "Es demoníaco, un sorete. Se merece lo peor".

Fuente: Noticias Argentinas.