Nicolás Tagliafico, el artista de la Selección: del Mundial al iPad, donde da vida a sus dibujos

Mientras Nicolás Tagliafico se prepara para disputar una nueva final con la Selección Argentina, una faceta poco conocida del lateral izquierdo comenzó a ganar protagonismo y sorprendió incluso a sus propios compañeros. Lejos de las canchas, el defensor del Olympique de Lyon dedica buena parte de su tiempo libre al dibujo digital, un hobby que convirtió en una verdadera expresión artística.

Acostumbrado a ser reconocido por su entrega dentro del campo de juego, el campeón del mundo reveló recientemente una colección de ilustraciones realizadas en un iPad con Apple Pencil utilizando la aplicación Procreate. El nivel de detalle de sus trabajos llamó la atención de miles de usuarios en las redes sociales y despertó elogios por una habilidad que pocos conocían.

Entre sus creaciones predominan personajes del universo del animé y la ciencia ficción. Cell, Freezer y Majin Buu, de Dragon Ball, aparecen recreados con sombras, luces y efectos que remiten al estilo original del manga. También realizó un retrato hiperrealista de The Mandalorian, de la saga Star Wars, además de ilustraciones de sus bulldogs franceses, otro de los grandes protagonistas de su vida cotidiana.

Pero el dibujo no nació con la tecnología. Según contó el propio futbolista, muchas de sus obras comenzaron sobre papel y luego fueron trasladadas al formato digital, donde encontró nuevas herramientas para experimentar con texturas, pinceles y efectos visuales. "Los dibujos más detallados llevan mucho tiempo, pero me relaja", explicó al mostrar parte de su proceso creativo.

La faceta artística de Tagliafico también sorprendió a figuras del deporte. Durante una charla con el exrugbier Agustín Creevy, el lateral fue mostrando una a una sus ilustraciones mientras recibía elogios por la precisión de los trazos y el acabado de cada obra. La reacción espontánea del ex Puma —"Sos un toro"— resumió el asombro que luego se trasladó a las redes sociales.

Su interés por el arte no termina en el dibujo. En los últimos años, junto a su esposa Carolina Calvagni, también incursionó en el diseño de indumentaria deportiva, otra muestra de una curiosidad creativa que trasciende el fútbol.

En plena cuenta regresiva para una nueva final mundialista, el zurdo de la Scaloneta demuestra que la concentración y la paciencia que exhibe para marcar a los mejores delanteros del planeta encuentran un reflejo fuera de la cancha. Allí cambia los botines por el lápiz digital y convierte el tiempo libre en ilustraciones que revelan un costado artístico tan meticuloso como inesperado.

Fuente: Ciudad Magazine y Canal Cultura.