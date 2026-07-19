El emotivo posteo de Di María tras la derrota de la Selección Argentina: "Un país orgulloso de ustedes"

Horas después de lo que fue la dolorosa derrota ante España en la final del Mundial 2026 por 1-0, el exjugador de la Selección Argentina Ángel Di María le dedicó un especial mensaje a los jugadores del plantel de Lionel Scaloni desde sus redes sociales: "Un país está orgulloso de ustedes".

"Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial. Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor Selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho", reza el mensaje con el que Fideo llenó de flores a sus excompañeros, con los que alzó la Copa del Mundo 2022 y dos Copas América.

Si bien se especuló con que Fideo asista a la final, lo cierto es que el propio jugador de Rosario Central se encargó de desmentirlo, pocos días antes de la final: "No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí".

Así, Di María vio el partido desde su casa, como lo reflejó también en las redes sociales, pero eso no le impidió felicitar a sus excompañeros ante la derrota, aunque sea a la distancia.

Fuente: TyC Sports.