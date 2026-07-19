La historia detrás del vestido que María Becerra usó para cantar el Himno Nacional en la final del Mundial

María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España. Además de su emotiva interpretación frente a un estadio colmado y millones de espectadores en todo el mundo, la artista llamó la atención por el vestido que eligió para una ocasión tan especial.

La cantante lució un diseño exclusivo inspirado en los colores de la bandera argentina. La prenda fue concebida para dar la sensación de que el emblema nacional envolvía su figura durante la interpretación del himno, uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia.

El vestido fue creado por Abel Cepeda, diseñador argentino oriundo de Mendoza y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, quien reside en Nueva York desde hace más de dos décadas. El estilismo y la dirección creativa estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia.

La elección del look acompañó el significado de una presentación histórica para la artista, que representó al país antes del encuentro decisivo disputado en el MetLife Stadium.

La participación de María Becerra en la ceremonia suma un nuevo hito a su carrera internacional. La cantante viene de presentarse en escenarios como Coachella y Times Square, además de convertirse en la primera artista mujer en realizar cuatro shows en el estadio River Plate, dos de ellos con formato 360° y a capacidad completa.

Actualmente, la intérprete de Quimera se encuentra de gira por España y en las próximas semanas comenzará una serie de conciertos por Latinoamérica. Además, este año cerrará con ocho funciones agotadas en el Arena de Buenos Aires y participa del rodaje de la nueva temporada de En el barro, la producción de Netflix.

Cepeda construyó su carrera en Manhattan, donde viste a figuras internacionales como Selena Gomez, Megan Fox, Katy Perry, Emilia Mernes, Danna Paola y Julia Fox. Antes de instalarse en Estados Unidos, vivió en Buenos Aires y trabajó junto a Ricardo Fort en el desarrollo de su marca de indumentaria.

Su nombre comenzó a resonar con fuerza durante el Mundial después de diseñar el corset albiceleste que Pampita usó para el debut de la Selección argentina, una pieza que se volvió viral y marcó tendencia entre las famosas.

“La moda siempre ha sido parte de mi vida. Mi madre cuando era joven trabajó en la tienda de máquinas de coser Singer, donde no solo vendía máquinas sino que también enseñaba a las personas a utilizarlas. Más tarde, ella y mi padre abrieron su propio negocio de máquinas de coser, donde yo crecí y aprendí el uso de las máquinas”, recordó Abel Cepeda en diálogo con TN Estilo.

Fuente: TN.