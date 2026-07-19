María Becerra confirmó en un video que cantará el himno de Argentina en la final: "Lo mejor de mi carrera"

La previa de la final del Mundial 2026 contará con la voz de María Becerra. La cantante será quien interprete el Himno Nacional antes del partido entre Argentina y España, este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Su presencia había generado rumores en los últimos días y finalmente quedó confirmada tras una serie de indicios.

La cantante viajó rumbo a Estados Unidos y compartió una imagen desde un avión privado junto a la camiseta de la Selección argentina. La publicación estuvo acompañada por una sola palabra: "Yendo", además de la ubicación "New York City", lo que aumentó las versiones sobre su participación en la ceremonia previa a la final.

La confirmación llegó después de que Martín Arévalo, periodista deportivo, compartiera un video en su cuenta de Instagram junto a María Becerra durante la preparación de la ceremonia. En las imágenes, la cantante asegura que este momento será “lo mejor de su carrera”, en referencia a su participación en la final del Mundial 2026.

Además, la propia María Becerra publicó un video en su cuenta de TikTok donde se la ve ensayando la canción que interpretará antes del encuentro. La artista acompañó las imágenes con la frase: “Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional”, lo que reforzó aún más la expectativa por su presentación en la definición del torneo.

De esta manera, la cantante de 26 años vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse en la final del Mundial 2026. La propia artista había generado expectativa al modificar su agenda: tenía previsto participar este sábado en el Festival Bigsound de Pontevedra, España, pero adelantó su presentación dos horas y media.

Hasta las últimas horas, la participación de Becerra no había sido anunciada oficialmente por la organización del Mundial y su nombre competía con otros posibles candidatos mencionados en los medios, como Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro.

Fuente: Ámbito.