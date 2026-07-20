Tras un extenso campeonato de fútbol, finalmente España le ganó 1-0 en el tiempo extra a la Selección argentina y se consagró campeona del Mundial 2026. La derrota de Argentina generó millones de reacciones alrededor del mundo; entre ellas, destacó un mensaje de la cantante Shakira.

La estrella colombiana le dedicó un emotivo mensaje al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, destacando su figura en la competencia internacional.

No solo destacó el desempeño de los dirigidos por Lionel Scaloni en la cancha, sino que también centró sus elogios en la trayectoria del astro del fútbol rosarino, a quien calificó como el máximo referente del fútbol global.

"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @leomessi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", escribió en sus redes sociales.

Por último, cerró su mensaje con una frase cargada de cariño y admiración: "¡Siempre en mi corazón!".

El emotivo saludo de Shakira a Leo Messi tras el final del Mundial 2026: “Siempre en mi corazón”Si bien horas antes del partido se mostró neutra ante quien prefería que ganase la Copa del Mundo, la artista celebró el triunfo de la Selección española y posó junto a los jugadores.

"Felicidades a mi gente de España. Son increíbles las cosas que hemos vivido juntos a través de la música", festejó.

Fuente: Noticias Argentinas.