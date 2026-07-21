Crece el repudio a Rosalía: fanáticos venden sus entradas tras su polémico posteo sobre la Selección

La cantante española enfrenta críticas en Argentina luego de compartir un video que celebraba la derrota de la Selección ante España. En redes sociales ya aparecen seguidores que decidieron vender las entradas para sus recitales en el Movistar Arena de Buenos Aires.

A muy pocos días de desembarcar en Buenos Aires para presentar su nuevo álbum Lux, Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia con el público argentino.

Hasta ahora la empresa que trae a la ahora artista "anti-argentina", DF Entertainment, no hizo referencias a lo sucedido y no informó sobre la devolución del dinero de las entradas.

La artista española desató la furia de sus seguidores locales tras compartir un contenido en sus redes sociales que fue tomado como una burla directa hacia el país.

El conflicto escaló en X (antes Twitter) luego de que la cantante reposteara en su cuenta de TikTok un clip de Mía Khalifa, actriz del cine para adultos, celebrando la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.

“No me gustó que se burle”: reventa masiva y enojo en redes

La reacción de los fans no se hizo esperar. Lo que prometía ser una fiesta total para los conciertos agendados en el Movistar Arena se transformó en un contundente repudio que ya impacta en la venta de tickets.

Decenas de usuarios comenzaron a ofrecer sus ubicaciones de forma particular. “Vendo cuatro entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina”, escribió uno de los damnificados.

Petición de boicot: Otros seguidores fueron más drásticos y solicitaron el reembolso formal. “Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío”, lanzó otro internauta.

Estado de los shows: Por el momento, la productora no habilitó un canal de devolución oficial ni modificó el cronograma de la gira. Las reventas se están gestionando de manera privada entre usuarios.

Fuente: Noticias Argentinas.