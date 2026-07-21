Murió la actriz Kaylee Hottle, reconocida por protagonizar la película "Godzilla vs. Kong"

Kaylee Hottle, la actriz sorda conocida por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong y su secuela, murió a los 18 años.

Su padre, Joshua Hottle, confirmó la noticia este martes, en una transmisión en vivo en lenguaje de señas estadounidense en Facebook, explicando que ella había estado involucrada en un grave accidente automovilístico en Maryland.

Según relató, las autoridades le informaron inicialmente del accidente antes de volver a llamarle para decirle que el corazón de su hija se había detenido de camino al hospital. Estaba viajando de Texas a Maryland cuando grabó el video, titulado: "Estoy tomando un vuelo que jamás querría tomar".

La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick informó posteriormente que Hottle viajaba como pasajera en un Honda Accord que se salió de la carretera en Ijamsville alrededor de las 3 de la madrugada y chocó contra una alcantarilla. Fue trasladada a un centro de traumatología, donde se confirmó su fallecimiento.

El conductor, de 19 años, sufrió heridas que no se consideraron graves, mientras que otro pasajero rechazó la atención médica. La policía indicó que se cree que el exceso de velocidad fue un factor determinante, aunque el accidente sigue bajo investigación.

La Escuela para Sordos de Texas, donde Hottle cursaba su último año, también confirmó su muerte en un comunicado.

“Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia del trágico fallecimiento de Kaylee Hottle, una de nuestras alumnas de último año de TSD, en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland”, decía el comunicado. “Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase de Kaylee y todos los que la conocieron y la amaron durante este momento tan difícil”.

“Por favor, tengan presentes a los seres queridos de Kaylee en sus pensamientos mientras lamentamos juntos esta tremenda pérdida”, añadieron.

La trayectoria de Kaylee Hottle

Hottle nació en Atlanta, Georgia, en 2007, y provenía de una familia sorda multigeneracional, con cuatro generaciones de parientes sordos por parte de su padre.

Comenzó a actuar a los nueve años, apareciendo en un anuncio de 2017 para el servicio de videoconferencias Convo. También participó en 10 Deaf Children: One Powerful Message, un proyecto que promovía la igualdad de derechos y oportunidades para la comunidad sorda.

Hottle debutó en el cine con el papel de Jia en Godzilla vs. Kong (2021). Su personaje era una joven sorda superviviente de la Isla Calavera que forjó un estrecho vínculo con Kong y se comunicaba con él mediante el lenguaje de señas.

Sus compañeros de reparto, Rebecca Hall y Alexander Skarsgård, aprendieron el lenguaje de señas estadounidense para poder comunicarse con ella durante la producción, y hablando sobre su actuación, Skarsgård dijo: "Es fascinante lo cómoda que se siente frente a la cámara y la rapidez con la que capta las indicaciones del director".

Hottle retomó el papel de Jia en Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio (2024), donde se exploró con mayor profundidad la conexión del personaje con los Titanes. Su actuación le valió una nominación a Mejor Actriz Joven en una Película en la 52ª edición de los Premios Saturn.

Fuente: Ámbito.