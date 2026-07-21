“No caigo en que ya no estás”: la emotiva carta del hijo de Ernestina Pais

Benicio Guyot, el único hijo de la periodista Ernestina Pais, volvió a expresarse a través de sus redes sociales donde expresó su pesar con un “no caigo en que ya no estás”, a casi un mes del fallecimiento de la conductora, junto a imágenes de su infancia.

En un minimalista fondo negro y letras blancas, el joven escribió: “Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien”.

Asimismo, recordó el lamentable deceso tras un repentino accidente ferroviario en San Isidro el pasado viernes 26 de junio: “Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación”.

“Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde. Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder”, añadió.

En línea, recordó: “Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte. Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es”.

“Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto”, cerró el joven que, habitualmente, mantenía un marcado perfil bajo ante las consultas mediáticas. No obstante, en el último tiempo, rompió con esa costumbre y se expresó en reiteradas ocasiones.

Fuente: Noticias Argentinas.