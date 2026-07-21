Shakira brilló en Nueva York con invitados especiales: Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy

A tan solo horas de ser la protagonista del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, la estrella internacional Shakira deleitó a sus seguidores con el primero de sus shows en el Barclays Center de Nueva York, en el marco de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran.

La artista sorprendió con al menos tres invitados especiales de primer nivel, que se unieron con ella en el escenario para interpretar sus éxitos internacionales.

Durante "Hips Don't Lie", su presentación más popular en Estados Unidos, Shakira invitó al escenario a la cantante sudafricana Tyla. Juntas bailaron y cantaron al son de la música con atuendos similares.

La sorpresa fue aún mayor cuando, en un momento de la noche, la barranquillera invitó a subir al escenario al cantante británico Ed Sheeran para la primera interpretación en vivo de "Underneath Your Clothes", con él en la guitarra.

No es la primera vez que la colombiana y el británico colaboran juntos en una canción. De hecho, Sheeran participó en una reversión de "Hips Don't Lie" que Shakira hizo para Spotify.

La última de las sorpresas fue la llegada del nigeriano Burna Boy en uno de los tramos finales del espectáculo, cuando la colombiana interpretó su hit mundialista "Dai Dai", que ya rompió récords como la canción más escuchada en todo el mundo.

"Las mujeres ya no lloran World Tour" ya es un éxito en los Estados Unidos y la colombiana se prepara para dar por terminado su gira por Estados Unidos para dar inicio a una residencia en Madrid, España, país en el que vivió durante muchos años.

Fechas en Estados Unidos

-21 de julio — Brooklyn, Nueva York — Barclays Center

-23 de julio — Belmont Park, Nueva York — UBS Arena

-25 de julio — Atlantic City — Boardwalk Hall

Fuente: Noticias Argentinas.