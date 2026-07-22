Cazzu habló sobre el racismo en Argentina: “Hay mucho, pero no es lo mismo que en EE.UU."

La artista de música urbana Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, habló sobre la polémica que nació en las redes sociales por una campaña antiargentina durante el Mundial 2026 y compartió una reflexión sobre el racismo y la discriminación en el país.

Desde Dua Lipa a Sofía Vergara: los famosos que celebraron el triunfo de EspañaA través de un directo en su cuenta de Instagram, la cantante opinó sobre el gran debate que se generó en redes sociales sobre el racismo en el país y, a diferencia de otras figuras que se pronunciaron al respecto, no negó la existencia de la problemática.

En aquel directo, cuestionó cómo el origen del debate popularizado en Estados Unidos es ajeno a la realidad en Latinoamérica: "Ahí fue como se me despertó esta idea con la que nosotros vivimos en Latinoamérica en muchas ocasiones bajo ciertos parámetros y luchas que no son nuestras", expresó.

"En Argentina y en Latinoamérica hay mucho racismo, muchísimo racismo. Y no siempre es el mismo racismo que se vive en Estados Unidos", sentenció sobre el debate.

Para Cazzu, para hablar de racismo en Argentina hay que profundizar en el contexto local, y fue cauta al señalar que el prejuicio existe, pero no de la misma forma que en América del Norte: "No es el mismo, porque cada país tiene sus problemáticas sociales. Nosotros tenemos racismo hacia gente de diferentes estratos sociales".

En esa misma línea, la artista relacionó el racismo en el país con los factores socioeconómicos y geográficos, por encima del color de piel: "Por ejemplo, en Argentina pasa algo terrible, que es que en ocasiones no importa ni siquiera tu color de piel, sino de dónde sos, cuánto tenés".

De esta forma, compartió el repudio ante esa problemática presente: "Y eso me parece terrible, igual que me parece terrible que la gente discrimine por colores de piel o por orígenes, orígenes culturales. Estamos viviendo en momentos muy turbulentos".

Fuente: Noticias Argentinas.