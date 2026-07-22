“Habrá momentos al estilo de los Oscar”: Agustín Aristarán adelantó momentos de los Premios Pinti

El actor y humorista Agustín "Rada" Aristarán adelantó que la primera edición de los Premios Pinti, que se realizará el próximo 27 de julio en el Teatro Colón, tendrá "muchos momentitos al estilo de los Premios Oscar", con homenajes e intervenciones artísticas que buscarán celebrar al teatro comercial argentino.

"Estoy muy contento y honrado de ser el maestro de ceremonia de la primera edición de los Premios Pinti en el Teatro Colón con toda la industria del teatro y con la organización de AADET", expresó Aristarán, que además reconoció que vive la previa con una doble expectativa: "Estoy nominado en muchas ternas y eso también me da mucho miedo".

El artista explicó que su función no estará vinculada con el anuncio de los ganadores, sino con el desarrollo artístico de la ceremonia: "No doy las ternas o categorías, sino que lo hacen figuras del espectáculo. Me ocupo de la parte más artística de la noche".

En ese sentido, anticipó que la gala contará con distintos homenajes, entre ellos uno dedicado al propio Enrique Pinti, cuyo nombre identifica a los premios: "Habrá muchas intervenciones y homenajes, uno de ellos relacionado con el propio Enrique Pinti. No había mejor nombre para elegir porque Enrique tuvo mucho que ver con que la escena teatral de Argentina sea una de las más destacadas del mundo".

Al referirse al legado del recordado actor y dramaturgo, Aristarán recordó una de sus frases más representativas: "Él siempre dijo: 'Quedan los artistas', porque no importa quién pase o quede en el poder o la sociedad, el arte se mantiene y eso es lo revolucionario".

Por último, reveló cómo recibió la propuesta para conducir la ceremonia. "Cuando Adrián Suar me convocó, me emocioné mucho y no pude negarme", concluyó.

Los Premios Pinti, impulsados por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), distinguirán por primera vez la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino. La ceremonia reunirá a las principales figuras de la actividad y entregará reconocimientos en 19 categorías, además de premios a la trayectoria, a los espectáculos con mayor convocatoria y una distinción elegida por el público.

Fuente: Noticias Argentinas.