Murió el saxofonista Plas Johnson, el músico detrás del icónico solo de La Pantera Rosa

El reconocido saxofonista estadounidense Plas Johnson, quien saltó a la fama por interpretar el solo de saxo de La Pantera Rosa, murió a los 94 años en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por la emisora radial KKJZ y el diario Donaldsonville Chief, de su ciudad natal en Luisiana.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Johnson murió el 15 de julio en el barrio de Granada Hills, Los Ángeles, cuando faltaban tan solo seis días para cumplir 95 años. Aún no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

Oriundo de Donaldsonville, Luisiana, el músico debutó en la industria discográfica junto a su hermano Ray en la década de los 50 y rápidamente se consolidó como uno de los músicos de sesión más prestigiosos de Estados Unidos.

En 1963 alcanzó el reconocimiento mundial con su interpretación de The Pink Panther Theme, la composición de Henry Mancini creada para la película La Pantera Rosa. Aquel solo de saxo terminó convirtiéndose en una de las melodías más reconocibles de la historia.

The Pink Panther ThemeSi bien el artista no tiene premios en su nombre, el soundtrack de La Pantera Rosa ganó tres premios Grammy, fue nominado al Oscar a la mejor banda sonora original y es parte de las partituras cinematográficas más importantes de la historia, de acuerdo con el Instituto Americano del Cine.

En una larga trayectoria musical de más de siete décadas, Johnson colaboró con grandes figuras del jazz, el blues y el soul como Frank Sinatra, B.B. King, Johnny Otis, Barbra Streisand, Marvin Gaye y Nat King Cole, entre muchos otros.

Fuente: Noticias Argentinas.