Rosalía pidió perdón a la Argentina tras la polémica por un video tras la final del Mundial

La cantante española Rosalía salió a pedir disculpas públicamente a los argentinos luego de la fuerte polémica que generó al compartir en sus redes sociales un video, que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la Selección argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

La controversia estalló cuando la artista republicó un video de la influencer Mia Khalifa, que celebraba el triunfo español utilizando como música de fondo "La Perla", una de las canciones de Rosalía. El contenido fue ampliamente cuestionado por seguidores argentinos, quienes consideraron que la publicación era ofensiva y comenzaron incluso a promover la devolución de entradas para los cuatro recitales que la cantante tiene programados en el Movistar Arena de Buenos Aires a partir del 1 de agosto.

Ante la ola de críticas, la artista eliminó la publicación y utilizó sus historias de Instagram para explicar lo ocurrido. Junto a una imagen de la bandera argentina, escribió: "Le di compartir porque sonaba 'La Perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", acompañando el mensaje con emojis de tristeza. En otra parte de su descargo aseguró que solo siente "amor por Argentina" y que nunca tuvo intención de ofender al público del país.

Las disculpas llegaron apenas un día después de que el episodio provocara una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su malestar y algunos manifestaron su decisión de no asistir a los conciertos de la artista. Aunque el pedido de perdón fue bien recibido por parte de algunos seguidores, otros consideraron que la explicación resultó insuficiente y que respondió principalmente al impacto que la polémica podría tener sobre su gira por Argentina.

La situación convirtió a Rosalía en una de las figuras más comentadas en redes sociales durante las últimas horas y reavivó el debate sobre el alcance y las consecuencias que pueden tener las publicaciones de artistas internacionales en un contexto de alta sensibilidad deportiva.

Fuente: El País, TN.