Maia Reficco y Franco Colapinto habrían puesto fin a su noviazgo

A pocos meses de confirmar su noviazgo, la actriz Maia Reficco y el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, le habrían puesto fin a su relación.

Esta noticia llega después de semanas de rumores de una crisis de pareja tras no mostrarse juntos desde principios de este mes y de la ausencia del piloto en el cumpleaños de la actriz, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con la información que brindaron en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, la pareja decidió dividir sus caminos tras aproximadamente cuatro meses en pareja.

"Franco está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que él estaba enganchado con ella", informó el panelista Pepe Ochoa.

Uno de sus principales problemas sería la combinación de la distancia con sus apretadas agendas: "Él no le puede dar la energía ni el lugar que ella se merece", sostuvo y agregó: "Él hace mucho tiempo que no la ve".

Quien habría tomado la decisión de dar por finalizada la relación habría sido el joven piloto: “Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa", aseguró Ochoa.

"Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo”, cerró.

Cómo y cuándo nació la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco

El primer acercamiento entre los jóvenes sucedió en enero de este año, cuando ambos coincidieron en el verano de Buenos Aires y coquetearon públicamente en redes sociales.

Ese mismo mes, Franco Colapinto encendió las redes sociales al compartir una imagen de Reficco utilizando su casco en Instagram. Sin embargo, aquel romance de verano no fue más que eso.

En marzo, el piloto dijo estar "solterísimo" frente a las cámaras de ESPN y negó los fuertes rumores de relación con Reficco. Sin embargo, la situación cambió en abril, cuando fueron vistos a los besos en las calles de Buenos Aires.

La flamante pareja confirmó su relación con múltiples salidas en Buenos Aires y en algunas carreras alrededor del mundo, como el Gran Premio de Miami y Mónaco.

Los rumores de crisis en pareja comenzaron a principios de junio, luego de que ambos dejaran de mostrarse con la misma emoción que tuvieron al principio. Los mismos se alimentaron con la ausencia de Colapinto al cumpleaños de la actriz y la falta de un saludo público en redes sociales.

Fuente: Noticias Argentinas.