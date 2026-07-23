Maxi López se reencontró con sus hijos tras el robo en Milán y se diferenció de Mauro Icardi

El futbolista Maxi López se reencontró con sus hijos Constantino y Benedicto, producto de su relación con Wanda Nara, en Italia para ayudar a acelerar el trámite de documentos de los menores de edad.

La familia de la empresaria Wanda Nara habría sufrido un robo en su casa de campo de Milán, mientras ella se encontraba en Estados Unidos para ver la final del Mundial 2026.

A través de un comunicado, Wanda informó que tres delincuentes ingresaron al domicilio de manera sorpresiva y, tras reducir a los ocupantes, sustrajeron valiosos objetos personales, joyas y diversa documentación indispensable, entre las que se encontraban las acreditaciones y pasaportes de las pequeñas.

Dada la situación, el juez Adrián Hagopian le pidió a Mauro Icardi que se presente en Italia para autorizar que sus hijas puedan salir del país: "Atento a lo manifestado y solicitado por la parte actora —refiere a Nara, representada por Rosenfeld—, intime al señor Mauro Emanuel Icardi a comparecer y prestar toda la autorización y colaboración necesaria ante la autoridad consular italiana, a fin de posibilitar la expedición de los pasaportes de las hijas en común, dentro del plazo de 48 horas", dictaminó.

Por su parte, Maxi López comunicó a sus seguidores que se presentó en Italia para poder asistir a sus hijos: "Ya estamos juntos con mis hijos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien".

En la misma línea, mencionó que viajarán a Argentina cuando se resuelva la situación legal: "Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos".

Por último, agradeció a sus seguidores por los mensajes que le hicieron llegar: "Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar".

Fuente: Noticias Argentinas.