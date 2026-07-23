Tras la polémica por su postura sobre Argentina, cancelaron un evento de Rosalía en Córdoba

En medio del enojo de los fanáticos argentinos de Rosalía luego de que esta se sumara a la campaña anti-Argentina en redes sociales, una productora se vio obligada a cancelar un evento relacionado con la cantante por temor a represalias.

Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico estaba previsto para este viernes 24 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba. El espectáculo recorría la trayectoria musical de la artista a lo largo de los años.

La decisión de suspender el evento homenaje a Rosalía fue de manera conjunta por la productora Impacto Producciones y la institución cultural ante la llegada de mensajes de hostigamiento en las redes sociales y el tenso clima generado por el accionar de la cantante en los últimos días.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la productora confirmó la cancelación del espectáculo pese a los meses de planificación que llevó el mismo, e intentó aclarar que no hay un vínculo cercano con la artista, sino que se trataba de un show creado desde la admiración a sus obras.

"En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo", señalaron.

Ante las miles de críticas hacia Rosalía, la productora dijo entender de dónde viene el enojo: "También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción".

En declaraciones a la prensa, el director del museo, Piky Sánchez, lamentó la situación y explicó que el ciclo cultural tiene como propósito principal la difusión de propuestas artísticas alternativas.

En la misma línea, destacó el trabajo de los músicos y técnicos locales, quienes llevaban meses ensayando para la puesta en escena, pero prefirió resguardar la seguridad de los participantes ante posibles incidentes.

La controversia se originó a raíz de una publicación compartida por Rosalía en la plataforma TikTok, donde difundió un video de Mía Khalifa celebrando la victoria de la selección de España sobre la de Argentina en la final del Mundial 2026.

El video incluía la frase "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas" junto a la canción La Perla, término que suele ser utilizado para referirse a personas poco confiables o problemáticas, lo que despertó la indignación de sus fanáticos argentinos.

La cantante decidió enfrentar la polémica y escribió un "pedido de disculpas" a sus seguidores argentinos, argumentando que no se dio cuenta de lo que compartía.

A través de sus historias de Instagram y con una bandera argentina en el centro, sostuvo: "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía". Por último, cerró con emojis con lágrimas: "Perdoooonnnnn".

Fuente: Noticias Argentinas.