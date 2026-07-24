“Las nenas tienen ansiedad”: Wanda Nara calificó a Mauro Icardi de “psiquiátrico” y se consideró una “rehén”

Tras el robo sufrido en la casa de campo de Wanda Nara en Milán, Italia, durante la estadía de la influencer en Estados Unidos, cuando se llevaba a cabo el Mundial 2026, la mediática tildó al padre de sus hijas, Mauro Icardi, de “psiquiátrico” porque no colabora para la recuperación de los pasaportes de las niñas.

El pasado 21 de julio, el juez Adrián Hagopian intimó a Icardi a comparecer y prestar toda la “autorización y colaboración necesaria ante la autoridad consular italiana, a fin de posibilitar la expedición de los pasaportes de las hijas en común, dentro del plazo de 48 horas”.

En medio de este conflicto, Benjamín Vicuña, ex pareja y padre de dos de los hijos de Eugenia “La China” Suárez, consideró que se “adapta a lo que se puede” y entiende el conflicto como parte de “la vida”.

En línea, explicó que aún se mantiene en contacto con la pareja del deportista: “El diálogo debe existir por los chicos. Parece un lugar común, pero es necesario y fundamental. Las personas que dejan de pensar en eso...”

Por su parte, Nara consideró: “Estamos esperando que el psiquiátrico de Mauro recapacite; ya la justicia italiana le dijo a Mauro que las nenas estén acá en Italia o en cualquier lado, pero que deben estar con la mamá”.

Ante los rumores que indicaban que Icardi podría obtener la custodia de las menores, la empresaria apuntó: “No voy a permitir que se las lleve. La jueza del divorcio dijo que las nenas están judicializadas en Argentina, entonces Hagopian es competente”., remarcó.

“Mis nenas tienen ansiedad y están angustiadas por culpa del padre. Les tuve que sacar las aplicaciones de los celulares. Es una locura, estamos de rehenes”, cerró Wanda.

Fuente: Noticias Argentinas.