Tom Holland contó cómo fue conocer a Messi y celebró su participación en “Spider-Man: Un nuevo día"

A casi un mes de sorprender a todos con un avance de Spider-Man protagonizado por Leo Messi, el actor británico Tom Holland recordó cómo fue conocer al astro del fútbol y se mostró agradecido por su participación.

Sus declaraciones positivas hacia el máximo referente de los argentinos llegan en medio de una creciente ola de odio contra el país, impulsada por una campaña "anti-Argentina" que nació en redes sociales, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas”, expresó el actor que interpreta a Spider-Man en la nueva saga de Marvel en una entrevista con Dami Nakashe para Streams Telefe.

El adelanto de Spider-Man: Un nuevo día, con Messi como protagonista, hizo explotar las redes sociales y se suma a las grandes campañas publicitarias que el futbolista realizó en los últimos meses.

Holland celebró que el astro del fútbol pudiera desplegar su lado artístico junto a él: “Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi”.

Además, dijo sentir gran admiración por el futbolista y por lo que ha logrado en su trayectoria: “Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas y siempre me pareció alguien muy inspirador”, sostuvo.

Fuente: Noticias Argentinas.