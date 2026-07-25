“Las escaleras de Luli”, el drama argentino multipremiado que aborda salud mental, memoria y vínculos

Tras un recorrido por festivales internacionales en el que obtuvo premios en Italia, India y Rusia, entre otros países, el largometraje argentino "Las escaleras de Luli", dirigido por Cristian Salas, llegará a la cartelera del Cine Gaumont con una propuesta que combina drama psicológico y elementos fantásticos para abordar temas como la salud mental, la memoria y los vínculos familiares.

La producción fue distinguida con el premio al Mejor Largometraje en el Festival Internazionale d'Arte Cinematografica di Chia, en Italia, y en el Festival Internacional LP de Roma. Además, recibió los galardones a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Diseño Sonoro y Mejor Diálogo en el Rani Durgavati International Film Festival de India, así como el Premio de la Prensa en el Festival Internacional de Cine Amur Autumn, en Rusia. También integró la selección oficial de certámenes en Colombia, Nicaragua, Perú y Bulgaria.

La historia sigue a Luli, una niña que debe entregar con urgencia una libreta firmada en su escuela, pero que, en ese recorrido, atraviesa tiempos y espacios donde los recuerdos se mezclan con los sueños. A partir de esa experiencia, la película construye un relato de tono poético y sensorial que invita a reflexionar sobre la conciencia, la memoria, la salud mental y las relaciones familiares.

Uno de los aspectos distintivos del proyecto es su carácter colectivo. La película fue realizada por más de 200 estudiantes, docentes, familias y equipos educativos vinculados a la Fundación Josefina Valli de Risso, el Instituto Milenio de Villa Allende y el Instituto Educativo Nuevo Milenio de Unquillo, en la provincia de Córdoba.

“Las escaleras de Luli”, el drama argentino multipremiado que aborda salud mental, memoria y vínculosFoto: Agencia NA - Gentileza prensaRodada íntegramente en escenarios naturales y urbanos cordobeses, la producción recorre localidades como Córdoba Capital, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Camino del Cuadrado, Santa María de Punilla, La Falda, Potrero de Garay, Almafuerte y Miramar de Ansenuza, donde el paisaje también adquiere un papel central dentro del relato.

El elenco está integrado por María del Mar Manrique, Fabio Gago, Delia Campregher, Marina Revelli, Carolina Pesasi y Carlos Ferrer. Con una duración de 110 minutos, "Las escaleras de Luli" se exhibirá del 6 al 12 de agosto, con funciones a las 19.15, en la Sala 2 del Cine Gaumont (Espacio INCAA), ubicado sobre la avenida Rivadavia 1635, en la ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Noticias Argentinas.