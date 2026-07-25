Murió Chuck Russell, el director que llevó al cine "La Máscara" y revitalizó el cine fantástico

El director, guionista y productor estadounidense Chuck Russell, responsable de clásicos del cine fantástico y de acción como "La Máscara", "Pesadilla en la calle Elm 3: Los guerreros del sueño", "La Mancha Voraz", "Eraser" y "El Rey Escorpión"; murió a los 74 años en su casa del área de San Diego, en California.

Si bien, el deceso ocurrió el pasado martes 21 de julio, la lamentable noticia se conoció en las últimas horas y, hasta el momento no fueron informadas las causas del fallecimiento del artista nacido el 9 de mayo de 1950.

Russell comenzó su carrera como realizador a fines de la década de 1980 y rápidamente se convirtió en una figura de referencia del cine de género. Su debut como director llegó con "Pesadilla en la calle Elm 3: Los guerreros del sueño" (1987), tercera entrega de la popular saga de Freddy Krueger, considerada por buena parte de la crítica y los fanáticos como una de las mejores de la franquicia.

Un año más tarde dirigió la remake de "La Mancha Voraz" ("The Blob"), que con el paso del tiempo alcanzó estatus de película de culto, aunque el mayor éxito comercial de su carrera llegaría en 1994 con "La Máscara", protagonizada por Jim Carrey. La película, basada en el cómic de Dark Horse, fue un fenómeno mundial, impulsó definitivamente la carrera del actor canadiense y marcó el debut cinematográfico de Cameron Diaz, además de destacarse por el uso innovador de efectos visuales digitales.

El propio Jim Carrey se despidió del cineasta: “Chuck fue un verdadero visionario y una fuerza creativa impecable. Trabajar con él en 'La Máscara' fue un privilegio absoluto; creaba un ambiente donde todos podíamos arriesgarnos y hacer magia".

"Todo el elenco y el equipo técnico se sintieron conmovidos e inspirados por su espíritu lúdico. Todos nosotros nos hemos visto bendecidos durante años por aquel momento tan vital y atemporal. Considero 'La Máscara' una de las joyas de mi vida creativa. Gracias, Chuck", cerró Carrey en diálogo con medios locales.

En los años siguientes dirigió "Eraser" (1996), con Arnold Schwarzenegger, y "El Rey Escorpión" (2002), película que significó el primer papel protagónico de Dwayne "The Rock" Johnson en la pantalla grande. Más adelante también estuvo al frente de títulos como "Bless the Child", "I Am Wrath", "Paradise City" y su última película, "Witchboard", estrenada en 2024.

Tras conocerse la noticia, Jim Carrey despidió al realizador con un mensaje en el que recordó que trabajar con Russell en "La Máscara" fue "un privilegio" y destacó el clima creativo y de camaradería que el director generaba durante los rodajes.

Russell deja una extensa trayectoria ligada al cine fantástico, de terror y de acción, géneros en los que contribuyó a impulsar el desarrollo de nuevas técnicas de efectos visuales y dirigió algunas de las producciones más recordadas de las décadas de 1980, 1990 y comienzos de los 2000.

Fuente: Noticias Argentinas.