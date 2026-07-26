La fuerte reacción de Diego Peretti contra Samuel L. Jackson por sus polémicos dichos

Diego Peretti salió al cruce de Samuel L. Jackson luego de la polémica que generó el actor estadounidense al compartir en sus redes sociales una publicación en la que calificaba a la Argentina como "históricamente uno de los países más racistas, si no el más racista, del mundo".

En medio del revuelo que despertó el posteo, el protagonista de Los Simuladores rechazó esas afirmaciones y cuestionó con dureza el conocimiento de la estrella de Hollywood sobre la realidad del país, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Durante su participación en el ciclo de streaming Desde el respeto (Vorterix), Peretti fue consultado sobre las críticas que recibió la Selección argentina tras la final del Mundial 2026 y aprovechó para referirse a la controversia.

En ese contexto, aseguró que los europeos suelen analizar estas situaciones desde una mirada distinta y sostuvo que "nos juzgan desde un lugar en el que ellos creen que es racional y son repasionales porque no se dan cuenta que vienen de países monárquicos y racistas".

El actor también apuntó directamente contra Samuel L. Jackson y fue tajante al responder a sus declaraciones: "Lo oís hablar a Samuel Jackson y decís: 'Claro, es de una ignorancia supina lo que está diciendo'", afirmó.

Además, remarcó que "todo queda dentro de una cancha de fútbol" y sostuvo que la Argentina "no es un país institucionalmente racista, ni históricamente racista", en referencia a las acusaciones que circularon tras la publicación del actor estadounidense.

Por último, Peretti reflexionó sobre el impacto de las redes sociales y consideró que muchas veces favorecen opiniones impulsivas. Como ejemplo volvió a mencionar a Jackson y señaló que, al no conocer la historia del fútbol argentino, interpretó la ausencia de jugadores negros en la Selección como una prueba de racismo.

Fuente: Noticias Argentinas.