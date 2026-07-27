"Deseo", el thriller erótico que arrasa en Netflix

"Deseo" se transformó en la película del momento en Netflix. A pocos días de su estreno, el thriller erótico de producción mexicana-española alcanzó el primer puesto del ranking en Argentina y en varios países, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos internacionales de la plataforma en este 2026.

Con una historia cargada de tensión, pasión y conflictos familiares, la producción logró conquistar a los suscriptores y posicionarse como una de las películas más comentadas en redes sociales.

La trama sigue a Lucero, una exitosa abogada casada cuya vida aparentemente perfecta cambia cuando inicia una relación secreta con Matías, el joven profesor de natación de su hija.

Lo que comienza como un romance clandestino pronto se convierte en una peligrosa red de mentiras, obsesiones y celos cuando la propia hija de Lucero también desarrolla sentimientos por el mismo hombre. El conflicto desencadena una serie de situaciones que llevan la historia desde el drama romántico hacia el suspenso psicológico

La película está protagonizada por:

-Ludwika Paleta

-Óscar Casas

-José María Yazpik

-Pilar Pascual

-Leonardo Ortizgris

La dirección estuvo a cargo de Teresa Simone, quien debutó en el largometraje con una propuesta que combina drama, thriller y erotismo.

¿Por qué "Deseo" es un éxito en Netflix?

Con una duración de 98 minutos, "Deseo" mantiene un ritmo ágil que mezcla romance, intriga y giros inesperados. Su historia de relaciones prohibidas y secretos familiares logró captar la atención del público y llevarla rápidamente al primer puesto del ranking de Netflix en numerosos países.

Además del fenómeno entre los espectadores, la película también abrió el debate entre los críticos por su combinación de escenas de alto voltaje con una trama de suspenso psicológico.

Fuente: Noticias Argentinas.