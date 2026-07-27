José María Muscari recordó a Ernestina Pais a un mes de su muerte: “Fue una tragedia"

A un mes del trágico accidente que terminó con su vida, Ernestina Pais es recordada por sus colegas y su círculo cercano. José María Muscari, director teatral de "El divorcio del año", expresó su dolor y lamentó el triste desenlace de su amiga.

En declaraciones a La noche de Mirtha Legrand (El trece), la diva de los almuerzos habló sobre Ernestina con cariño, pese a no tener relación con ella: "Pobrecita, vos sabés que yo no era amiga de ella. No, no intimaba, no nos veíamos, pero le tenía mucha simpatía“, mencionó Legrand en diálogo con Muscari.

“Yo la quería mucho. De hecho, acá, justamente en una cena tuya compartimos. Yo ya la conocía porque la había dirigido hace varios años", recordó el director y rememoró haber coincidido en aquella misma mesa: "Ella vino acá a contar de su internación, de lo bien que estaba".

Ese encuentro habría sido el primer acercamiento a una gran relación laboral, que luego se vio sobre el escenario: "Y salí de acá y le mandé un mensaje a Carlos y a Tomás, los productores. Y dije: Qué bueno que la obra hable de salud mental y qué buen momento está Ernestina, si les gustaba para el personaje. Enseguida les gustó y la llamamos. Y la verdad que fue un proyecto hermoso", recordó Muscari.

Así mismo, Muscari destacó el compromiso de la conductora en su trabajo: "Ella estuvo genial arriba y abajo del escenario", y agregó: "El teatro es un sacerdocio. No se puede hacer si uno está desmedido. Ernestina cumplió muy bien todo el proceso de ensayos, todas las funciones, toda la gira, fue casi un año de trabajo ininterrumpido”.

Muscari tomó la decisión de no seguir adelante con "El divorcio del año": “Decidimos levantarla. No va a continuar. Siento que ya está, que hay algo que terminó”.

Sobre el día que se produjo el accidente, desmintió la versión de que Pais estaba apurada por llegar al teatro: "Es muy triste aceptarlo, pero es una tragedia. Ella no estaba apurada para nada; el accidente fue a las 7 y media de la tarde y la función era a las 9 y ella estaba a diez minutos del teatro. Era la primera que llegaba al teatro es una zona que lamentablemente suelen hacer eso".

Fuente: Noticias Argentinas.