La respuesta de Luck Ra en medio de los rumores de separación de La Joaqui

Crecen los rumores de que la cantante La Joaqui y el cuartetero Luck Ra habrían terminado su relación después de dos años en pareja. Si bien ambos artistas optaron por el silencio, sus publicaciones dan a entender que no estarían más juntos.

La noticia de la separación estalló el viernes pasado, cuando el panelista Pepe Ochoa comunicó que la pareja estaría atravesando una crisis definitiva: "Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender", señaló.

Según explicó, hace aproximadamente un mes que no hay intercambio público entre ambas partes; es decir, ningún comentario en redes, ninguna foto juntas, ni ninguna señal de que estén en el mismo lugar.

Tras la noticia de una posible separación de una de las parejas más queridas en redes sociales, los usuarios notaron que hace exactamente un mes el cantante publicó un video donde señala que "mientras se tenga a él, todo va a estar bien".

Casi como una confirmación del rumor, Luck Ra compartió una publicación en su cuenta de TikTok donde dice "saber el camino de una casa que no va a volver a pisar". Dando a entender que su romance llegó a su fin.

La Joaqui se encuentra vacacionando junto a sus hijas en un destino costero, sin la presencia del cuartetero.

Al igual que su supuesta ex pareja, ella también publicó un video que hace alusión a un desamor: "Soy como soy porque siempre que me busquen con amor, me van a encontrar".

Según informó Pepe Ochoa, la crisis de pareja habría afectado al círculo cercano de ambos: "Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció".

Al parecer, no habría sido la primera vez que se distancian: "Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio".

"Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema", sostuvo el panelista.

Fuente: Noticias Argentinas.