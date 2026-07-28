El paranaense Pedro Frías Yuber celebró en los Premios Pinti con "Annie", la elegida por el público

Producida por Nicolás Vázquez -en el centro-, y a su derecha, el paranaense Pedro Frías Yuber, en el elenco de "Annie", distinguida como Espectáculo Favorito del Público.

El Teatro Colón fue escenario este lunes de la primera entrega de los Premios Pinti, creados para reconocer a las producciones más destacadas de la escena comercial argentina. Entre los artistas que celebraron durante la gala estuvo el paranaense Pedro Frías Yuber, integrante del elenco de “Annie”, el musical que recibió el premio a Espectáculo Favorito del Público.

En la obra interpreta al oficial Perrera, uno de los personajes de esta nueva versión del clásico de Broadway. Aunque el premio al Mejor Musical fue para “Charlie y la fábrica de chocolate”, “Annie” se quedó con uno de los reconocimientos más esperados de la noche: el que otorga el voto del público.

a la izquierda, el paranaense Pedro Frías Yuber, en "Annie".

A los 41 años, Frías Yuber atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Además de su trabajo como actor, bailarín y cantante, se desempeña como docente en la Fundación Julio Bocca, institución en la que comenzó a formarse cuando dejó Paraná para instalarse en Buenos Aires.

En una entrevista concedida a ANÁLISIS el año pasado, durante su visita a la capital entrerriana con el espectáculo “Un grito en la voz”, recordó que su vínculo con el arte comenzó cuando apenas era un chico.

"De muy chiquito, a los cinco años, empecé con folclore en el estudio José Hernández. Después, a los seis, empecé con Favio Vides a hacer comedia musical y estuve casi diez años".

Aquellos primeros pasos continuaron en la Asociación Verdiana, las clases de danza y la Escuela de Música de Paraná. Antes de terminar el secundario ya había tomado una decisión.

"Tendría 15 o 16 años cuando dije: termino el secundario y me voy a Buenos Aires", comentó a este medio.

En 2003 obtuvo una beca para estudiar en la Fundación Julio Bocca. Desde entonces integró elencos de producciones como “Eva, el gran musical argentino”, “Mamma Mia”, “Franciscus”, “El violinista en el tejado”, “Despertar de Primavera”, “Drácula” y “María, es Callas”, espectáculo por el que recibió un Premio Hugo.

A pesar de llevar más de dos décadas viviendo en Buenos Aires, asegura que cada regreso a Paraná tiene un significado especial.

"Mi ciudad natal es reencontrarme con mi esencia, con mi identidad, con la humildad de ser quien soy, con mi familia, con el río, con la calma que Buenos Aires no tiene. Paraná me vincula con el Pedro soñador", expresó Pedro a ANÁLISIS.

El reconocimiento obtenido por “Annie” en la primera edición de los Premios Pinti encuentra a Pedro Frías Yuber como parte de una de las producciones más importantes de la cartelera porteña. Un recorrido que comenzó hace más de tres décadas en los escenarios de Paraná y que hoy suma un nuevo reconocimiento.

"Annie", un clásico que volvió a conquistar al público

Con producción general de Nicolás Vázquez, “Annie” regresó este año a la cartelera porteña con una nueva puesta del clásico estrenado en Broadway en 1977. La historia de la pequeña huérfana que cambia la vida del millonario Oliver Warbucks volvió a convocar a miles de espectadores y se transformó en uno de los musicales más vistos de la temporada.

El elenco está integrado por Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo y Miguel Ángel Rodríguez, junto a un amplio grupo de actores, bailarines y músicos. Entre ellos se encuentra el paranaense Pedro Frías Yuber, quien interpreta al oficial Perrera.

En la primera edición de los Premios Pinti, la obra recibió el galardón a Espectáculo Favorito del Público, una categoría definida por la votación de los espectadores. El musical continuará en cartel hasta el 16 de agosto en el Teatro Broadway de la ciudad de Buenos Aires, donde ofrece sus últimas funciones de la temporada.