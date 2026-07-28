Premios Pinti: uno por uno, los ganadores de la celebración del teatro comercial argentino

Carlos Rottemberg agradeció el premio a Comedia del Año por Charly y la fábrica de chocolate.

El teatro comercial argentino celebró este lunes su gran fiesta con la primera edición de los Premios Pinti, una distinción creada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) para reconocer a las mejores producciones y artistas de la temporada 2025-2026 y homenajear la trayectoria de Enrique Pinti.

La ceremonia, realizada en el Teatro Colón y conducida por Agustín "Rada" Aristarán, reunió a las principales figuras de la escena nacional y premió a los espectáculos, actores, directores, productores y equipos técnicos más destacados del último año.

Entre los grandes ganadores de la noche se ubicó "Charlie y la fábrica de chocolate", que obtuvo los premios a Mejor Musical, Mejor Musical de Mayor Convocatoria, Mejor Dirección para Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero y Mejor Actor de Musical para Agustín Aristarán.

Otra de las producciones más reconocidas fue "Rocky", distinguida como Mejor Producción del Año y Drama o Comedia Dramática de Mayor Convocatoria, además de recibir el premio al mejor diseño de iluminación, sonido y música original.

En tanto, "Las hijas" fue elegida como Mejor Drama o Comedia Dramática, mientras que "Una Navidad de Mierda" se quedó con el premio a Mejor Comedia. El público, por su parte, eligió a "Annie" como su espectáculo favorito.

Entre las actuaciones premiadas sobresalieron Verónica Llinás, como mejor actriz de comedia por Una Navidad de Mierda; Juan Pablo Geretto, mejor actor de comedia por Berlín Berlín; Lorena Vega, mejor actriz de drama o comedia dramática por Imprenteros y La vida extraordinaria; y Roberto Peloni, distinguido como mejor actor de drama por El brote.

La gala también reconoció la trayectoria de figuras emblemáticas del espectáculo argentino. Moria Casán recibió el premio a la trayectoria en actuación femenina, Guillermo Francella fue distinguido por su trayectoria en actuación masculina y Carlos Rottemberg obtuvo el reconocimiento a su extensa labor como productor teatral.

Presencia entrerriana

La ceremonia tuvo además un momento especial para Entre Ríos con la participación del actor y dramaturgo paranaense Mauricio Dayub, quien estuvo ternado con "El Equilibrista" en la categoría de mejor unipersonal, espectáculo de humor o stand up. Aunque el premio quedó en manos de "Suavecita", Dayub fue uno de los protagonistas de la noche al subir al escenario para entregar el galardón al Mejor Musical de Mayor Convocatoria, que recibió "Charlie y la fábrica de chocolate".

Los Premios Pinti nacieron con el objetivo de convertirse en el gran reconocimiento anual del teatro comercial argentino y reunir, en una misma celebración, a artistas, productores, técnicos y al público que acompaña cada temporada las distintas propuestas de la cartelera nacional.

Fuente: Noticias Argentinas.