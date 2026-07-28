Rosalía también hizo enojar al público chileno tras su polémica con Argentina

La relación entre Rosalía y sus seguidores latinoamericanos atraviesa un escenario de tensión tras un cruce en Chile. Durante una de sus presentaciones en suelo chileno, la artista española intentó dirigirse a un sector del público que levantó una bandera argentina, provocando una reacción adversa en el recinto que incrementó el malestar a ambos lados de la cordillera.

El malestar previo con la audiencia argentina proviene de un episodio anterior en redes sociales, donde la cantante difundió un video protagonizado por Mia Khalifa. En dicho material se realizaban burlas hacia la población argentina luego de la final de la Copa del Mundo, utilizando de fondo el tema "La Perla", lo que desató llamados a la cancelación de boletos para su serie de conciertos en el Movistar Arena.

Buscando generar un gesto de acercamiento durante su recital en Chile, la compositora advirtió un símbolo patrio entre las primeras filas de la multitud y expresó desde el escenario: "Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí".

La respuesta de la masa de espectadores fue instantánea. El público local recibió la dedicatoria con chiflidos, abucheos y risas generalizadas, producto de la competencia histórica entre las dos hinchadas.

Frente a la desaprobación masiva, la intérprete prefirió no profundizar en el saludo a la parcialidad albiceleste ni ofrecer disculpas por los antecedentes del pasado. La artista optó por modificar la dinámica de la noche preguntando al estadio cómo se encontraban, continuando así con el desarrollo del concierto.

El video del suceso no tardó en difundirse a través de las plataformas digitales, generando descontento en ambas fronteras. Por un lado, el público chileno cuestionó el guiño en medio de un evento local, mientras que los fanáticos argentinos consideraron que esquivó el asunto en lugar de retractarse. La secuencia añade un condimento de expectativa a pocas semanas de la llegada de la cantante a Buenos Aires.

Aunque, por si esto fuera poco, también lanzó un comentario que dejó impactados a los propios fans chilenos tras saludar al público argentino presente en el lugar. "Que tiemble y que retumbe la tierra, si", dijo en medio del show en un país que suele tener sismos y que previo al show había sufrido el impacto de dicho desastre.

Fuente: Minuto Uno.