Alejandro Fantino apuntó contra Rosalía y le pidió al organizador del evento que cancele el show

La polémica detrás del reposteo de la cantante española Rosalía a un contenido “anti-Argentina” generó cientos de reacciones de su público argentino. El periodista Alejandro Fantino fue uno de los que alzó la voz en contra de la artista y pidió explícitamente que cancelen el show.

Pese a las repercusiones y “la cancelación” que atraviesa en redes, la artista tiene una serie de presentaciones en Buenos Aires durante los próximos días. Muchos usuarios manifestaron su enojo pidiendo la devolución de las entradas.

A través de un descargo que publicó en su cuenta personal de TikTok, Alejandro Fantino apuntó sin filtros contra la cantante española y sumó un pedido directo al empresario y productor Diego Finkelstein para que tome cartas en el asunto y cancele su próximo espectáculo en el país.

“La mina nos tomó de pelotudos, nos boludeó, se nos rió, disfrutó, y después sale con un tibio ‘mala mía’. Yo lo voy a decir de corazón, la verdad, a mí... la verdad que a mí me gustaría que Rosalía no se lleve un peso de los argentinos, que sobre que nos boludeó, disfrutó —porque ya lo borró al posteo, pero estaría... sería bueno recordar en algún momento lo que hizo”, sentenció sobre el accionar de la artista.

En otro video aparte, le dedicó un descargo directo al empresario Diego Finkelstein, CEO de DF Entertainment, en el que le pidió explícitamente que cancele el show en nombre de los argentinos: "Este tiene que bajarla a Rosalía".

"No, Rosalía no tiene la culpa; el club de fans tampoco. Es buena onda porque no le criticamos su trabajo. El tipo lo hace muy bien; es una persona muy exitosa; le ha ido muy bien en su vida profesional", aclaró.

"Pero este muchacho, que se ha llenado de guita gracias a todos los que alguna vez hemos ido a ver un show de las bandas que él trae, este muchacho es el que debería tomar el toro por las astas y bajar el show", cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.