El emotivo recuerdo de los hijos de la “Locomotora“ Oliveras a un año de su muerte

Al cumplirse un año del fallecimiento de "Locomotora" Oliveras sus hijos la recordaron en redes sociales.

A un año del fallecimiento de la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras, sus hijos le dedicaron un emotivo mensaje en sus redes sociales, con un video en homenaje a su carrera y la huella que dejó en el mundo deportivo.

Alejandro y Alexis Oliveras redactaron un escrito que emocionó a miles de seguidores y usuarios que recuerdan a la deportista por su ánimo vital y su visión para afrontar la vida.

"Hoy se cumple un año desde que mi mamá partió físicamente, y todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está", iniciaba el mensaje.

Los jóvenes sostienen que la figura de su madre continúa vigente y vive en los corazones de miles de personas: "Pero hay algo que el tiempo no pudo borrar: su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó".

"Nuestra mamá no solo fue una campeona arriba del ring. Fue una luchadora de la vida. Enseñó que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Que los sueños se trabajan, que el miedo se enfrenta y que la actitud puede cambiar un destino", expresaron.

En lo sentimental, los hijos de la deportista destacaron que intentan seguir los pasos de su madre: "Como hijo, la extraño todos los días. Como hombre, intento honrar su legado. Y, como millones de personas, sigo aprendiendo de ella".

A un año de la muerte de la Locomotora, sus hijos eligen recordarla con alegría y festejando sus logros: "El mejor homenaje que podemos hacerle no es recordarla con tristeza, sino vivir con el coraje, la alegría y las ganas de salir adelante que ella transmitía. Que su historia siga inspirando a quienes hoy necesitan una razón para no rendirse".

"Gracias por tanto, mamá. Tu cuerpo descansó, pero tu mensaje es eterno. Mientras haya alguien que decida levantarse después de una caída, una parte de vos seguirá viva. Te amamos. Hoy, mañana y siempre", escribieron al cielo.

Por último, cerraron el mensaje con una sentida reflexión sobre la pérdida: "Las personas se van cuando dejan de ser recordadas. Y vos, mamá, vas a vivir para siempre porque tu mensaje sigue cambiando vidas".

Fuente: Noticias Argentinas.