Luis Machín como Ricardo Barreda en la serie sobre el crimen familiar

El actor Luis Machín personifica a Ricardo Barreda en la nueva ficción inspirada en el crimen familiar cometido por el odontólogo platense, uno de los asesinos más notorios de la historia argentina, quien asesinó a su esposa —interpretada por Carla Peterson—, su suegra —encarnada por Mercedes Morán— y sus dos hijas.

La producción, titulada “Barreda”, es un drama de ficción basado en el caso por el que el odontólogo fue condenado a prisión perpetua tras el asesinato de su familia y se estrenará el próximo 28 de agosto de manera exclusiva por Prime Video.

La película propone una nueva mirada sobre uno de los hechos policiales más conmocionantes del país y reconstruye la historia desde la perspectiva de las víctimas, al tiempo que aborda el impacto social y mediático que tuvo el caso.

Dirigida por Daniela Goggi, la ficción es una coproducción de About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios, y cuenta con un elenco integrado por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka, entre otros.

Según adelantó la plataforma al presentar el primer tráiler oficial, la historia retrata cómo Barreda intentó instalarse públicamente como una víctima tras cometer los asesinatos, lo que generó una fuerte repercusión mediática y un escándalo que marcó la historia criminal argentina.

La película estará disponible desde el 28 de agosto en Prime Video para más de 240 países y territorios.

Fuente: Noticias Argentinas.