Rosalía ya está en la Argentina: llegó en un vuelo privado y bajo un fuerte operativo de seguridad

La cantante española Rosalía arribó este jueves a la Argentina para iniciar la serie de cuatro conciertos con los que presentará su nuevo álbum, Lux, en el Movistar Arena de Buenos Aires. Su llegada estuvo marcada por un estricto operativo de seguridad y un fuerte hermetismo, en medio de la polémica que protagonizó días atrás por un video compartido en sus redes sociales tras la final del Mundial 2026.

La artista aterrizó durante la madrugada en un vuelo privado procedente de Chile, donde también ofreció una serie de presentaciones. Desde el aeropuerto fue trasladada directamente al hotel donde se hospedará durante su estadía en el país, acompañada por un importante despliegue logístico. Según trascendió, cuatro camionetas estuvieron destinadas al traslado de la cantante, su equipo, el personal de seguridad y el equipaje, mientras que seis motos policiales escoltaron la caravana hasta su destino.

Rosalía evitó el contacto con la prensa y no realizó declaraciones al llegar a Buenos Aires. Las imágenes difundidas muestran a la artista descendiendo de la aeronave y abandonando rápidamente el aeropuerto, siempre rodeada por su equipo de trabajo y seguridad.

Su desembarco se produce luego del revuelo generado por la publicación que compartió en sus redes sociales tras la consagración de España en la final del Mundial 2026. El contenido fue interpretado por muchos usuarios argentinos como una burla hacia la Selección nacional, lo que derivó en una fuerte ola de críticas. Días después, la cantante pidió disculpas y explicó que había compartido el video únicamente por la canción que sonaba en la publicación y no por su contenido.

Pese a la controversia, la gira argentina sigue adelante. Rosalía ofrecerá cuatro recitales en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de la presentación de Lux, su más reciente trabajo discográfico, con funciones que mantienen una alta expectativa entre sus seguidores.

Fuente: La Nación.