La Justicia italiana falló a favor de la mediática Wanda Nara y autorizó a gestionar los pasaportes de sus hijas Francesca e Isabella sin la firma de Mauro Icardi. Tras la celebración de la empresaria en redes sociales, el exjugador del Galatasaray utilizó el mismo medio para hacer un descargo y redoblar la apuesta.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Icardi se atribuyó la resolución del juez como una victoria propia: "Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir".

El mismo está vinculado con el proceso de restitución internacional de sus hijas, que mantiene con su expareja: "Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar".

En su descargo, explicó que oponerse a otorgar su firma fue una estrategia que funcionaba en el proceso legal: "Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas".

Para Icardi, lo mejor para sus hijas es que ellas vuelvan a residir en Europa junto a él: "Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación".

La reacción de Mauro Icardi al fallo de la Justicia a favor de Wanda: “Me opongo”En otro escrito, difundió el diagnóstico que recibieron sus hijas, en el que las calificaron como “rotas psicológicamente” y con “un lenguaje de adulto implantado por su madre”. También apuntó contra Nara por no ofrecerles una infancia normal a sus hijas y por forzarlas a vivir una “exposición permanente”, con visitas al padre restringidas a “un cuarto del Ministerio Público Tutelar (MPT)”.

“Los padres también tenemos derechos”, cerró el comunicado.

Fuente: Noticias Argentinas.