Marc Anthony, el artista de salsa más exitoso, vuelve a la Argentina

Marc Anthony, el artista más relevante del mundo de la salsa y una de las voces más influyentes del mundo, regresa a la Argentina para presentarse el próximo 28 de octubre en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira internacional.

Con ocho visitas oficiales en el país, el cantante promete compartir una nueva noche inolvidable con su público argentino, para fortalecer el gran vínculo que nació con su primer encuentro. El artista convirtió sus presentaciones en verdaderos acontecimientos.

La preventa exclusiva de entradas será este lunes 3 de agosto a las 16 con Banco Nación VISA en 6 cuotas sin interés. La venta general será el martes 4 a las 16.

Con una carrera que atraviesa más de tres décadas, Marc Anthony continúa conquistando escenarios alrededor del mundo con un espectáculo que combina emoción, energía y un repertorio repleto de clásicos que marcaron generaciones.

Nacido en Nueva York de padres puertorriqueños, Marco Antonio Muñiz es un verdadero embajador de la música latina y del género salsa. Con decenas de certificaciones de oro y platino, 108 canciones que alcanzaron el puesto número uno en los rankings de Billboard, el artista se consolidó como una de las figuras más importantes de la industria musical global.

Su talento no se limita a los escenarios; Marc Anthony también ha desarrollado una destacada carrera como actor, participando en producciones como In the Heights, Man on Fire y El Cantante. Además, es fundador de Magnus, una de las compañías de representación de artistas latinos más relevantes de la actualidad.

A lo largo de su carrera colaboró con artistas de la talla de Maluma, Carlos Vives, Romeo Santos, Pitbull, Laura Pausini, Juan Gabriel, Ángela Aguilar y Gente de Zona, entre muchos otros.

Con producción de Fenix Entertainment, el 28 de octubre, el Movistar Arena será el escenario de un espectáculo que reunirá las décadas de una carrera irrepetible: los éxitos que definieron una era, la energía de un artista en su máximo nivel y la emoción de ver en vivo al hombre que convirtió la salsa en un fenómeno global.

Fuente: Noticias Argentinas.