Tuli Acosta habló tras ser señalada como la tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui

Tras confirmarse la separación entre los cantantes La Joaqui y Luck Ra, la bailarina Tuli Acosta habló por primera vez y enfrentó los rumores luego de ser señalada en redes sociales como la tercera en discordia en la relación.

Si bien ambos artistas optaron por transitar su separación en el silencio, sus posteos en redes dejaron entrever que estaban atravesando un duro momento de desamor. Cuando la noticia llegó a los medios, fue La Joaqui quien se encargó de confirmar que el vínculo había llegado a su fin y desmintió la existencia de una infidelidad.

"No es culpa de nadie más que de nuestras infidencias. No hay terceros en discordia; nunca tuvimos celos; tuvimos la relación más sana del mundo. Tal vez por eso me cuesta tanto soltarla", aclaró la artista en un streaming, en el cual pidió que dejen de señalar a personas como los causantes de que el vínculo llegase a su fin.

A pesar de su extenso descargo, Pepe Ochoa, panelista de LAM, insistió con la versión de que la pareja terminó por celos y actitudes cuestionables vinculadas a la amistad entre Luck Ra y Tuli Acosta.

"La Joaqui se compraba un termo de flores, a la semana Tuli aparecía con el mismo termo de flores. Después había situaciones que, como Tuli estaba todo el tiempo con Luck Ra, él le subía historias de un paisaje a La Joaqui y, a las 2, 3 horas, Tuli hacía lo mismo en sus historias con la misma foto pero sin el epígrafe", ejemplificó.

En las últimas horas, cientos de usuarios y fanáticos de la pareja opinaron sobre el tema en redes sociales y, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la amistad entre la bailarina y el cuartetero es de hace años, incluso antes de su relación con La Joaqui.

Qué dijo Tuli Acosta sobre los rumores

Ángel De Brito se comunicó con Acosta, quien desmintió categóricamente una relación más allá de la amistad con Luck Ra y pidió poder el foco en temas más importantes.

"Le pregunté a Tuli Acosta sobre su separación con Luck Ra y me respondió: 'Hablen de la Ley de Tierras que se trata el 6 en el Congreso y es más importante'", mencionó el conductor.

"Me dice: 'No quiero salir a hablar, no sé qué, porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay'. Estaba en Córdoba, estaba filmando, no sé qué, y me dijo: 'Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo, sigue siendo mi amigo como cuando vos me conociste'", sumó.

Asimismo, reveló que tuvo una charla con La Joaqui donde quedaron en buenos términos: "Me dice: 'Yo con Luck Ra no tuve nada. Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, toda esta historia, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a la Joaqui. Le digo: '¿Y te contestó?' ¿Qué te dijo?' Me dijo: 'No, me dijo que todo bien'. Le digo: '¿Pero alguna vez te bardeó? ¿Te hizo escenas de celos?'. 'Nunca', me dijo".

Fuente: Noticias Argentinas.