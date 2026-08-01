"La Odisea" pelea por el primer puesto en Argentina y superó los US$600 millones a nivel mundial

Contra una industria cada vez más apoyada en secuelas, superhéroes y personajes conocidos, “La Odisea” convirtió un poema de “Homero” de más de dos milenios de antigüedad en uno de los grandes fenómenos comerciales del año, con una recaudación mundial que ya superó los US$600 millones.

La película de Christopher Nolan tuvo el mejor estreno de su carrera, con US$264,1 millones en todo el mundo durante su primer fin de semana, y mantuvo un ritmo poco frecuente para una producción de casi tres horas, con clasificación para adultos y sin pertenecer a una franquicia cinematográfica.

Por su parte, "Toy Story 5", de Disney-Pixar recién superó el millón de dólares y continúa como la más taquillera de 2026, pero "La Odisea" logró disputar ese liderazgo durante su segunda semana y llegó a ubicarse por encima en varias jornadas de la taquilla estadounidense.

En Argentina, el fenómeno también se hizo visible. La película vendió más de 76.000 entradas durante sus primeros dos días y quedó segunda detrás de la obra animada de Pixar. En el primer fin de semana completo alcanzó 147.297 espectadores en 392 pantallas.

Nolan apostó por una pieza costosa -con un presupuesto estimado de US$250 millones de dólares-, filmada íntegramente con cámaras IMAX y en escenarios reales de distintos países, para trasladar a la pantalla una historia que durante siglos sobrevivió en traducciones, adaptaciones y reinterpretaciones literarias.

Para hacerlo, la producción utilizó más de 2,1 millones de pies de película IMAX, unos 640 kilómetros de material, una distancia que se puede comparar con el trayecto entre Toronto y Nueva York.

Fuente: Noticias Argentinas.