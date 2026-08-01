Murió el actor Enrique Otranto, con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión

El actor Enrique Hugo Abel Otranto murió a los 78 años, tras haber logrado de una extensa trayectoria artística que incluyó trabajos en teatro, cine y televisión nacional.

El intérprete había nacido el 2 de diciembre de 1947 y, tal como indicó en las últimas horas la Asociación Argentina de Actores, el lamentable deceso ocurrió este 31 de julio. Además, la organización expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos. Otranto estaba afiliado al gremio desde 1974.

En teatro, mantuvo una constante actividad escénica y en sus comienzos compartió con el actor Danilo Devizia distintos espectáculos de café concert, entre ellos "¡Y dos de cuerpo!", que fueron presentados en pequeños espacios de distintos puntos del país.

A lo largo de su carrera integró los elencos de numerosas obras, entre ellas "¡No te mueras nunca!", "El misántropo", "El chalé de Gardel", "Las aventuras de Paloma", "Lily-Lily", "Escándalo internacional", "Las ridículas preciosas", "Soufflé", "A la lata, al latero (historia de un pueblo entero)", "El Zorro", "Dando pasos", "Dos señores malcriados", "Diatriba de amor contra un hombre sentado", "Las de enfrente", "Cuatrimonios" y "Me llamo Juan Ramón Jiménez".

También formó parte del ciclo "Teatro Abierto 83", uno de los movimientos más significativos de la escena argentina de la década de 1980, donde participó en la obra "Hoy se comen al flaco".

En cine, Otranto participó en películas reconocidas de la filmografía nacional como Historias mínimas, Tiempo de revancha, Los chicos de la guerra, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Tacos altos, Correccional de mujeres, Siempre es difícil volver a casa, El sueño de los héroes, La discoteca del amor y Ay, Juancito.

Durante ese recorrido interpretó personajes entrañables bajo las órdenes de distintos directores y compartió elenco con algunas de las principales figuras del cine argentino.

Su trayectoria también incluyó una extensa presencia en televisión, donde participó en ficciones y programas como Hombres de ley, Nano, Los buscas de siempre, Los especiales de ATC, Lo imperdonable, Mesa de Noticias, Agustina, La Casa Nostra, La bonita página, El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena, Un cortado - historias de café, Es de noche y el Chantecler y la versión televisiva de Esperando la carroza.

Fuente: Noticias Argentinas.