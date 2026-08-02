Falleció Vincent Pastore, una de las figuras de “Los Soprano"

Se confirmó la muerte de Vincent Pastore, el actor que alcanzó fama mundial por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la emblemática serie Los Soprano.

El artista fue encontrado sin vida este sábado en su domicilio de El Bronx, Nueva York, según supo la Agencia Noticias Argentinas, luego de que un vecino alertara a las autoridades al no tener noticias de él desde hacía varios días.

Hasta el momento, las causas oficiales del fallecimiento no fueron confirmadas y la policía mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias de su muerte. Tras conocerse la noticia, su representante, Bob McGowan, despidió al actor con un emotivo mensaje en el que destacó su calidad humana y lo definió como una persona "generosa y caritativa".

Pastore quedó inmortalizado en la historia de la televisión gracias a su papel en Los Soprano, donde dio vida a uno de los hombres de mayor confianza de Tony Soprano, personaje interpretado por James Gandolfini.

Su participación en la serie, especialmente la trama en la que su personaje se convierte en informante del FBI, marcó uno de los momentos más recordados de la ficción creada por David Chase y lo convirtió en un referente del género mafioso.

Antes de convertirse en actor, Pastore había servido en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y recién comenzó su carrera artística después de los 40 años. Con el tiempo participó en reconocidas producciones como Goodfellas (Buenos Muchachos), Carlito's Way, Witness to the Mob, Shark Tale y Yellowjackets, además de formar parte de populares realities estadounidenses.

Fuente: Noticias Argentinas.